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Промоутер Джошуа: Фьюри не нужно было бить Чисору, чтобы подготовиться к Усику

Промоутер Джошуа: Фьюри не нужно было бить Чисору, чтобы подготовиться к Усику
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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, критически высказался об организации третьего поединка между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой, состоявшегося на прошлых выходных в Лондоне. Напомним, Фьюри победил техническим нокаутом в 10-м раунде.

«Тайсон Фьюри – элитный боец, и он был слишком хорош для Чисоры. Он выиграл каждую секунду боя, который получился односторонним. Всё получилось так же, как и всегда. И все это знали.

Все знали, что Чисора попытается победить. Но я не считаю, что Тайсону Фьюри нужно было так готовиться к Усику. Он уже давно боксирует и знает все стили. Так что это был просто день гонорара», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу True Geordie.

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