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Анкалаев — Блахович: прямой эфир боя начнётся примерно в 7:30 мск

Анкалаев — Блахович: прямой эфир боя начнётся примерно в 7:30 мск
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В ночь с 10 на 11 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 282. В главном событии российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Магомед Анкалаев сразится за вакантный титул организации с поляком Яном Блаховичем.

В соглавном бою турнира проспект лёгкого веса (до 70 кг) британец Пэдди Пимблетт встретится с американцем Джаредом Гордоном.

Российские зрители смогут увидеть турнир на телеканале «Матч!». Также посмотреть ивент можно на телеканале «Матч! Боец» и в приложении UFC Fight Pass. Трансляция карда запланирована на 6:00 мск, начало главного боя — не ранее 7:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию поединка.

UFC 282: Блахович — Анкалаев. Скромный дагестанский гений вынесет грозного поляка. LIVE! UFC 282: Блахович — Анкалаев. Скромный дагестанский гений вынесет грозного поляка. LIVE!

UFC 282: Анкалаев — Блахович. Ещё один пояс отправится в Россию?

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