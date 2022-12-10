UFC 282: Блахович — Анкалаев. Скромный дагестанский гений вынесет грозного поляка. LIVE!

В ночь на 11 декабря в 2022 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena состоится турнир UFC 282. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию события, в главном поединке которого за титул чемпиона в полутяжёлом весе зарубятся его бывший обладатель третий номер рейтинга поляк Ян Блахович и российский боец, находящийся на четвёртой позиции, Магомед Анкалаев.
Во сколько смотреть бой Блахович — Анкалаев на UFC 282
Предварительный кард турнира UFC 282 стартует в 2:00 по московскому времени. Основной — в 6:00 по Москве. Поединок Блаховича и Анкалаева ориентировочно начнётся не ранее 7:30.
Результаты последних боёв Блаховича
В 2021 году Блахович проиграл пояс Гловеру Тейшейре на Бойцовском острове. После чего ему дали австрийского проспекта Александара Ракича, которого он одолел благодаря травме соперника. Стоит отметить, что австриец сербского происхождения имел преимущество по ходу боя и, скорее всего, довёл бы его до победы, если бы не разрыв крестообразных связок.
Прямая трансляция боя Ян Блахович — Магомед Анкалаев
Посмотреть трансляцию турнира UFC 282 с чемпионским боем за титул в полутяжёлом весе Блахович — Анкалаев можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.
Результаты последних боёв Анкалаева
Магомед Анкалаев, то в 2022 году уже одержал две победы. Сначала разобрал Тиаго Сантоса единогласным решением судей. Затем Магомед разбил Энтони Смита во втором раунде, в очередной раз подтвердив свои притязания на пояс. У россиянина серия из девяти побед в UFC.
Кто самый популярный российский боец ММА?
“Чемпионат” предлагает вам самим определиться, кто на данный момент является лучшим российским бойцом ММА. Вы можете повлиять на рейтинг, пройдя по ссылке ниже. Дисклеймер: Анкалаев пока идёт на третьем месте, но вы можете повлиять на рейтинг прямо сейчас.
Когда состоится UFC 282 с главным боем Блахович — Анкалаев
Турнир UFC 282 с главным боем Ян Блахович — Магомед Анкалаев состоится 11 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало бойцовского вечера — в 02:00 по московскому времени.
Дана Уайт: у Прохазки худшая травма в истории UFC
Президент UFC Дана Уайт поделился соображениями насчёт сроков возвращения Прохазки.
«Всё зависит от того, насколько выбыл Иржи. Я никоим образом не хочу давить на него. Пусть возвращается, когда будет готов. У него худшая травма плеча в истории нашей компании. Я не хочу его торопить, пусть он всё сделает правильно. Думаю, мы проведём два поединка, пока он восстановится и вернётся в строй», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Дана Уайт
Фото: MIKE ROACH/ZUFFA LLC
А ведь мы предупреждали Иржи Прохазку!
Да, сразу после удивительной победы “Чешского Самурая” над легендой UFC Гловером Тейшейрой, обозреватель “Чемпионата” Сергей Сорокин рассказал о рискованных на грани безрассудства тренировках Прохазки. И выразил опасение за его здоровье. Увы, чех продолжил искать новые горизонты возможности своего организма и поломал его.
Почему не дерётся обладатель пояса Иржи Прохазка
Завоевавший титул Иржи «Чешский Самурай» Прохазка отказался от пояса после того, как получил тяжёлую травму, которая оставила его вне октагона ориентировочно на полгода-год.
Полный кард турнира UFC 282: Блахович — Анкалаев
Основной кард
- Ян Блахович — Магомед Анкалаев, чемпионский бой в полутяжёлом весе;
- Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон, лёгкий вес;
- Сантьяго Понзиниббио — Алекс Мороно, полусредний вес;
- Даррен Тилл — Дрикус дю Плесси, средний вес;
- Брайс Митчелл — Илия Топурия, полулёгкий вес.
Предварительный кард
- Рауль Росас-мл. — Джей Перрин, легчайший вес;
- Жаирзиньо Розенстрайк — Крис Докос, тяжёлый вес;
- Эдмен Шахбазян — Дальча Лунгиамбула, средний вес;
- Крис Кёртис — Хоакин Бакли, средний вес.
Ранние прелимы
- Билли Куарантилло — Александр Хернандез, полулёгкий вес;
- Ти-Джей Браун — Эрик Силва, полулёгкий вес;
- Винисиус Сальвадор — Даниэл да Силва, наилегчайший вес;
- Камерон Саайман — Стивен Кослоу, легчайший вес.
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