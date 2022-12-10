UFC 282: Блахович — Анкалаев. Скромный дагестанский гений вынесет грозного поляка. LIVE!

Дана Уайт: у Прохазки худшая травма в истории UFC

Президент UFC Дана Уайт поделился соображениями насчёт сроков возвращения Прохазки.



«Всё зависит от того, насколько выбыл Иржи. Я никоим образом не хочу давить на него. Пусть возвращается, когда будет готов. У него худшая травма плеча в истории нашей компании. Я не хочу его торопить, пусть он всё сделает правильно. Думаю, мы проведём два поединка, пока он восстановится и вернётся в строй», — сказал Уайт на пресс-конференции.