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Кроуфорд — Аванесян: прямой эфир боя начнётся примерно в 6:00 мск

Кроуфорд — Аванесян: прямой эфир боя начнётся примерно в 6:00 мск
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В ночь с 10 на 11 декабря в Омахе (штат Небраска, США) состоится вечер профессионального бокса, в главном бою которого чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO) проведёт добровольную защиту титула против россиянина Давида Аванесяна (29-3-1, 17 KO).

Российские зрители смогут увидеть бой на телеканале «Матч! Боец», начало поединка – в 6:00 мск.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. За свою карьеру американец становился чемпионом мира в трёх весовых категориях, а также признавался бойцом года – 2014 по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (WBAA).

Давиду Аванесяну 34 года. Россиянин является бывшим чемпионом мира в полусреднем весе, а также чемпионом Европы. Своё последнее поражение боец потерпел в феврале 2018 года, когда уступил техническим нокаутом в шестом раунде литовцу Эгису Каваляускасу.

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