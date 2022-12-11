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Хабиб Нурмагомедов: Ислам Махачев – лучший боец в мире

Хабиб Нурмагомедов: Ислам Махачев – лучший боец в мире
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном успехе бойца Ислама Махачева.

«Ислам победит Волкановски, Алекса назовут плохим? Хотя он первый номер P4P, конечно, назовут. Будут говорить, что маленький и так далее… Всегда будут говорить. За всю историю постсоветского пространства всего два человека были на вершине P4P: Фёдор и я. Всегда говорил Исламу: «У тебя есть уникальная возможность встать в один ряд». Если Ислам победит Волкановски, он станет первым номером. Есть люди, которые говорят хорошее, а есть кто – плохое. Не думаю, что стоит обращать на это внимание. Хотите вы этого или нет, Ислам Махачев – лучший боец в мире на данный момент», – приводит слова Хабиба MMA.Metaratings.

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