Опубликованы судейские записки титульного боя Анкалаева с Блаховичем на UFC 282

Завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 282, который прошёл в Лас-Вегасе в ночь с 10 на 11 декабря.
Главным событием мероприятия стал титульный бой за вакантный чемпионский пояс в полутяжёлом весе между российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем. Поединок завершился вничью, и пояс чемпиона, таким образом, остался вакантным.
Судья Майк Белл отдал победу Блаховичу со счётом 48-47, Дерек Клири назвал победителем Магомеда Анкалаева — 48-46, а Сэл Д’Амато насчитал ничью — 47-47.
Судейские записки боя Анкалаев-Блахович
Для обоих бойцов это первая ничья в профессиональной карьере.
У Анкалаева 17 побед в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении и одной ничьей. Ян Блахович выиграл 29 поединков в ММА, проиграл девять и один стал ничейным.
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