Опубликованы судейские записки титульного боя Анкалаева с Блаховичем на UFC 282

Завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 282, который прошёл в Лас-Вегасе в ночь с 10 на 11 декабря.



Главным событием мероприятия стал титульный бой за вакантный чемпионский пояс в полутяжёлом весе между российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем. Поединок завершился вничью, и пояс чемпиона, таким образом, остался вакантным.



Судья Майк Белл отдал победу Блаховичу со счётом 48-47, Дерек Клири назвал победителем Магомеда Анкалаева — 48-46, а Сэл Д’Амато насчитал ничью — 47-47.

Судейские записки боя Анкалаев-Блахович

Для обоих бойцов это первая ничья в профессиональной карьере.



У Анкалаева 17 побед в профессиональных смешанных единоборствах при одном поражении и одной ничьей. Ян Блахович выиграл 29 поединков в ММА, проиграл девять и один стал ничейным.