Ничью в поединке Анкалаева дал судья, попавший в скандал на прошлом турнире UFC

Судья Сэл Д'Амото, зафиксировавший ничью в титульном поединке между россиянином Магомедом Анкалаевым и представителем Польши Яном Блаховичем, запомнился скандальной историей на прошлом номерном турнире UFC.

После боя между Каролиной Ковалькевич и Сильваной Гомес Хуарес, в котором польская спортсменка выглядела увереннее соперницы, Д’Амато выбежал в октагон и принялся исправлять свои оценки в записках, когда Брюс Баффер готовился уже объявить решение. В итоге Д’Амато выставил оценки в пользу Ковалькевич.

Напомним, в поединке Анкалаев — Блахович судья Майк Белл отдал победу Блаховичу со счётом 48-47, Дерек Клири назвал победителем Магомеда Анкалаева — 48-46, а Сэл Д’Амато насчитал ничью — 47-47.

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