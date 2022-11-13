Они нас за идиотов держат? Судья UFC прямо перед камерами в октагоне поменял своё решение

В ночь с 12 на 13 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 281. Неожиданный резонанс вызывал поединок, в котором сошлись Карлина Ковалькевич и Сильвана Гомес Хуарес. Он получился интересным и прошёл всё дистанцию, после чего девушки отправились ждать судейского решения. А дальше рефери Сол Д’Амато стянул всё внимание на себя, устроив настоящий цирк.

По всему бою было понятно, что Ковалькевич выглядит увереннее. Поэтому судейское решение выглядело максимально ожидаемым. Брюс Баффер уже приготовился объявить решение. И тут в октагон ворвался Д’Амато, который схватил судейские записки и начал судорожно исправлять свои оценки. Сдержать смех не смогли даже сами девушки, которые сначала нервничали перед объявлением решения. Они улыбались и пытались заглянуть Солу через плечо, чтобы заранее узнать имя победительницы. В итоге Д’Амато выставил оценки в пользу Ковалькевич.

Судьи UFC откровенно опозорились, другой характеристики этому инциденту просто не может быть. Они умудрились создать громкий скандал на ровном месте. А всё потому, что чуть позже появились судейские записки. И там два остальных рефери отдали победу Ковалькевич. Получается, что лихорадочные попытки Д’Амато внести правки вообще никак не повлияли на итоговый вердикт. Они лишь сделали раздельное решение о победе Карлины единогласным. Цирк, да и только! А ведь это тот самый судья, которого некоторые бойцы уже предлагали выгнать из UFC. Сол постоянно вляпывается в скандальные истории, становится главным шутом в организации.

Судейские записки к бою Ковалькевич — Хуарез

После такого фарса сложно чему-то удивляться. А ещё становится всё понятнее, как именно на судейских записках в бою Петра Яна и Шона О’Мэлли на UFC 280 оказалось 3-0 в пользу американца, что вызвало широкий резонанс и стало главной темой для обсуждения на протяжении всех следующих дней. Видимо, там судьи тоже искусно провернули фокус с превращением раздельной победы в единогласную. А может, и вовсе украли у россиянина победу…