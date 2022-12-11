Анкалаев: я выиграл бой, но не могу выиграть у судей
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев считает, что одержал победу в титульном поединке за звание чемпиона UFC в полутяжёлом весе над бывшим обладателем пояса Яном Блаховичем.
«Не знаю, что сказать. Я выиграл бой, но мне не дали этот пояс. Что это вообще такое? Где мой пояс? Я не могу выиграть у судей. Неважно, было мне больно или нет, я сделал всё, чтобы выиграть. Если уступал в стойке — боролся, если уступал в партере — бился в стойке. Я не знаю, буду ли здесь выступать, пока нет слов. Мы своё заберём, но мне обидно», — сказал Анкалаев после боя.
Поединок между Анкалаевым и Блаховичем завершился ничьей раздельным решением судей. Для обоих бойцов это первая ничья в профессиональной карьере в ММА.
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