«Отдай пояс Анкалаеву и извинись за этот спектакль». Кадыров жёстко обратился к Дане Уайту

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в социальных сетях новый пост, который посвятил президенту UFC Дане Уайту после скандального боя между россиянином Магомедом Анкалаевым и представителем Польши Яном Блаховичем, который завершился ничьей.
«Дана Уайт, что с тобой случилось? Ты же был нормальным, принципиальным мужчиной, а сегодня унёс с ринга чемпионский пояс, не вручая его явному победителю.
Или политика влезла в ринг UFC и требует от вас грязного судейства? Это же спорт, Дана. Будь честен.
Бери пример с Майрбека Хасиева (лига ACA), который пресекает любое судейское подсуживание в лиге, любую предвзятость, требуя объективности и не смешивая спорт с политикой.
Ээээй, Дана Уайт, куда тебя уносит?
Сохрани лицо лиги, собственное лицо. Признай ошибку, отдай пояс настоящему победителю и извинись за этот спектакль. Побереги репутацию своей лиги», — написал Кадыров в социальных сетях.
Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:
- 11 декабря 2022
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