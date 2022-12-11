Холифилд по ошибке назвал Владимира Кличко лучшим российским боксёром в истории
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Бывший абсолютный чемпион мира в первой тяжёлой и супертяжёлой весовой категории, легендарный американец Эвандер Холифилд ошибочно назвал звёздного украинца Владимира Кличко лучшим российским боксёром в истории.
«Кого я считаю лучшим российским боксёром в истории? Думаю, что Кличко… Он не российский боксёр? Извините. Но не сомневаюсь, что и в России много хороших боксёров», – приводит слова Холифилда «Матч ТВ».
Ранее в интервью Холифилд назвал лучшего действующего супертяжеловеса в мире, а также высказался о возможном поединке британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика, который, как ожидается, состоится в первом квартале 2023 года.
Новость по темеЭвандер Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса в мире
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