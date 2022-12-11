Даррен Тилл: мне нужно взять небольшой перерыв и попытаться всё переосмыслить

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Даррен Тилл высказался по поводу своего поражения от Дрикуса Дю Плесси на турнире UFC 282.

«Я думаю, мне нужно взять небольшой перерыв и попытаться всё переосмыслить. Завершать карьеру я не планирую, буду драться. Через некоторое время я вернусь, но сейчас хочу встретить Рождество со своей семьёй, хорошо провести время со своими друзьями и командой.



Надеюсь, вам понравился бой. Он получился довольно конкурентным. Я думал, что заберу победу. Мне удалось заставить Дрикуса менять стойки, и я видел, что он боялся боксировать со мной — поэтому он бросался в ноги и не давал мне работать.



На этом всё, парни. Надеюсь, вы получили удовольствие от схватки. Всем пока», — написал Тилл в своих социальных сетях.