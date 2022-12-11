Источник: Анатолий Токов сразится за титул Bellator в марте

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Bellator Анатолий Токов готовится провести поединок с действующим чемпионом организации, американцем Джонни Эблином, сообщает издание MMA.Metaratings.ru. Ожидается, что встреча бойцов состоится на турнире Bellator 292 в марте 2023 года.

Анатолию Токову 32 года. Россиянин дебютировал в американском промоушене в феврале 2017 года и за время выступлений провёл семь боёв, победив во всех. В своём последнем поединке на турнире Bellator 282 в июне Токов досрочно остановил в первом раунде американца Мухаммада Абдуллаха.

Джонни Эблину 30 лет. Американец дебютировал в Bellator в марте 2019 года и в июне на Bellator 282 завоевал чемпионский титул, победив единогласным решением голландского ветерана Герарда Мусаси.