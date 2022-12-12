А. Емельяненко высказался о возможном уходе брата Фёдора из MMA после реванша с Бейдером

Именитый российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказался о возможности ухода из спорта старшего брата Фёдора Емельяненко после реванша с чемпионом Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг) американцем Райаном Бейдером, который состоится 5 февраля в США.
«Я уже слышал от него, что он завершает карьеру, но он опять вернулся. И я слышал, что после этого турнира он не собирается уходить из спорта, из боёв. Он хочет переквалифицироваться и выступать по правилам бокса.
Я где-то слышал, что хотят организовать такую лигу, где будут собраны лучшие бойцы смешанных единоборств, и они будут выступать по правилам бокса. Мне кажется, ему не стоит уходить. Нужно работать, терпеть и показывать всем, что в любом возрасте можно заниматься спортом», – сказал боец в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Ранее в интервью Емельяненко объяснил, почему ему не понравилось выступление Исмаилова в бою со Шлеменко.
Братья Емельяненко спаррингуют в молодости
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