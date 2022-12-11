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UFC 282: Блахович — Анкалаев, Рауль Росас-мл. победил сабмишеном Джея Перрина, результат поединка

В UFC фантастический рекорд. 18-летний пацан переписал историю лучшей лиги мира!
Сергей Сорокин
Рауль Росас-мл. победил сабмишеном Джея Перрина
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Росас младший в дебютном поединке одержал яркую победу и восхитил Джо Рогана.

В ночь с 10 на 11 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходит огненный турнир UFC 282. Все с нетерпением ждут титульного поединка с участием российского бойца. Магомед Анкалаев зарубится за заветный пояс с поляком Яном Блаховичем. Но и в предварительном карде было на что посмотреть! Особенный интерес вызывало сражение Рауля Росаса-младшего и Джея Перрина. А всё потому, что этот поединок стал историческим. Росас-младший стал самым молодым бойцом в истории UFC. И стоит отметить, дебют 18-летнего паренька получился убойным!

Росас-младший вышел в октагон в очень эффектной мексиканской шляпе, чем сразу привлёк к себе внимание. А как дебютанта встречала публика! Стоило «Трудному ребёнку» раскинуть руки в стороны, как арена взорвалась овациями. Перрин выглядел сосредоточенно и спокойно. Но в его сторону слышался лишь гул. А потом началась настоящая заруба!

Росас-младший не стал стесняться и сходу бросился переводить соперника в партер. И это было красиво. 18-летний парнишка оформил эффектный силовой перевод и начал бросать Перрина, как тряпичную куклу. Он оседлал Джея и буквально повис на нём. А уже на исходе второй минуты Рауль растянул соперника и начал искать удушающий. Перрин терпел и отбивался, но было заметно, что ему невероятно тяжело.

А ты точно не переписанный? Самому молодому бойцу в истории UFC всего 17 лет! А ты точно не переписанный? Самому молодому бойцу в истории UFC всего 17 лет!
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Не прошло и трёх минут, как Росас-младший окончательно забрал спину соперника. Он вышел на удушающий и заставил Перрина постучать. Вот так вот идеально прошёл первый поединок самого молодого бойца в истории UFC. Он просто деклассировал Джея, не оставил никаких шансов. А после завершения поединка Рауль продемонстрировал, что имеет большое сердце. Он подошёл к сопернику и начал его утешать, продемонстрировал уважение.

Дебют Росаса-младшего получился фантастическим. А после боя дерзкий парнишка попросил у Даны Уайта бонус, рассказав о том, что сейчас он живёт в зале. Но складывается ощущение, что с такими задатками совсем скоро Рауль станет одним из самых востребованных бойцов в UFC. Как минимум, он восхитил Джо Рогана, который много чего повидал на своём веку в главной лиге планеты.

«Трудный ребёнок» в свои 18 лет может стать настоящей суперзвездой организации. А дядюшка Дана совершенно точно знает, как вывести молодого проспекта на вершину. Какая же элитно крутая история раскручивается.

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Теги Бокс/ММА UFC UFC •••

Заглавное фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Источник: «Чемпионат»

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