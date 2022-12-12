Боец UFC Мокаев: кто помнит об «Анжи»?
Поделиться
Британский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, вспомнив матч 2012 года с участием «Ливерпуля» и расформированного ныне махачкалинского «Анжи».
«2012 год. «Ливерпуль» – «Анжи» Махачкала. Кто помнит эту команду?» — написал Мокаев.
Напомним, «Ливерпуль» и «Анжи» встречались в конце октября 2012 года в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы. Победу со счётом 1:0 тогда одержали футболисты британской команды. «Анжи» в итоге занял второе место в группе и вышел в плей-офф. На стадии 1/16 финала махачкалинцы обыграли «Ганновер», а в 1/8 финала уступили «Ньюкаслу».
Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:
Комментарии
- 12 декабря 2022
-
13:52
-
13:50
-
13:09
-
12:50
-
12:01
-
11:25
-
11:14
-
10:37
-
10:37
-
10:19
-
09:43
-
09:25
-
09:14
-
01:37
-
00:00
- 11 декабря 2022
-
23:46
-
23:10
-
22:36
-
22:20
-
22:00
-
21:53
-
21:40
-
21:06
-
20:58
-
20:31
-
19:59
-
19:53
-
19:42
-
19:30
-
18:41
-
17:58
-
17:34
-
17:24
-
16:34
-
16:18
Партнерский контент