Боец UFC Мокаев: кто помнит об «Анжи»?

Британский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, вспомнив матч 2012 года с участием «Ливерпуля» и расформированного ныне махачкалинского «Анжи».



«2012 год. «Ливерпуль» – «Анжи» Махачкала. Кто помнит эту команду?» — написал Мокаев.



Напомним, «Ливерпуль» и «Анжи» встречались в конце октября 2012 года в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы. Победу со счётом 1:0 тогда одержали футболисты британской команды. «Анжи» в итоге занял второе место в группе и вышел в плей-офф. На стадии 1/16 финала махачкалинцы обыграли «Ганновер», а в 1/8 финала уступили «Ньюкаслу».

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева: