Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC 282, Магомед Анкалаев — Ян Блахович, спорное судейское решение, реакция социальных сетей

«Дайте этому мужику его чёртов пояс!» Чистую победу Анкалаева не увидели только судьи
Сергей Сорокин
UFC 282, Магомед Анкалаев — Ян Блахович
Комментарии
На решение разгневались и профессиональные бойцы, и обычные фанаты UFC.

В ночь с 10 на 11 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» прошёл турнир UFC 282. И это событие совершенно точно надолго запомнится всем фанатам смешанных единоборств. В главном бою вечера судьбу титула чемпиона организации в полутяжёлом весе решали россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович. Вот только пояс остался вакантным, судьи невероятным образом насчитали в этом поединке ничью! И в социальных сетях закипели нешуточные страсти. Мы собрали самые яркие реакции на спорное решение судей.

Фрэнсис Нганну: Анкалаев выиграл этот поединок. Дайте этому мужику его чёртов пояс!

Мухаммад Мокаев: Я считаю, что Анкалаев победил. Мне как бойцу очень обидно за Магомеда, зная, что эти судьи никогда в жизни сами не заходили в клетку и не проходили процедуру взвешивания. Зато они принимают такие вот дерьмовые решения…

Ислам Махачев: Не знаю, что ещё нужно было сделать для победы. Анкалаев — чемпион!

Что это было, UFC? Анкалаев избил поляка, но не стал чемпионом! Что это было, UFC? Анкалаев избил поляка, но не стал чемпионом!
Они нас за идиотов держат? Судья UFC прямо перед камерами в октагоне поменял своё решение Они нас за идиотов держат? Судья UFC прямо перед камерами в октагоне поменял своё решение
И это новый Конор?! Пимблетт выглядел беспомощно, но чудом победил ветерана И это новый Конор?! Пимблетт выглядел беспомощно, но чудом победил ветерана

Не остались в стороне и фанаты смешанных единоборств. Кажется, в этот вечер только судьи умудрились не разглядеть чистую победу Анкалаева.

Wowdude23: Как позорно со стороны UFC вот так пренебрегать Анкалаевым. Дана даже не произнёс его имени на конференции после боя – очевидно, затаив обиду за это интервью, обвиняющее организацию.

Tom: Безумно неуважительное отношение к Яну и Анкалаеву, сочувствую им обоим.

Jawad Akhtar: Анкалаев явно выиграл бой, но крайне предвзятые судьи отобрали у него пояс. Такое постыдное и позорное решение.

Nick: Что только что произошло? Это было чудовищно! Анкалаева просто ограбили.

Theo Black: Сначала Ян, теперь Анкалаев. UFC специально засуживает российских бойцов?

Факт остаётся фактом – поединок Анкалаева и Блаховича завершился вничью, а за вакантный пояс сразятся совсем другие бойцы. Но, кажется, на планете не осталось человека, которому не было бы обидно за нашего парня. Очередное спорное решение судей в отношении российских бойцов начинает накалять отношения между ними и организацией до предела.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022