«Дайте этому мужику его чёртов пояс!» Чистую победу Анкалаева не увидели только судьи

В ночь с 10 на 11 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» прошёл турнир UFC 282. И это событие совершенно точно надолго запомнится всем фанатам смешанных единоборств. В главном бою вечера судьбу титула чемпиона организации в полутяжёлом весе решали россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович. Вот только пояс остался вакантным, судьи невероятным образом насчитали в этом поединке ничью! И в социальных сетях закипели нешуточные страсти. Мы собрали самые яркие реакции на спорное решение судей.

Фрэнсис Нганну: Анкалаев выиграл этот поединок. Дайте этому мужику его чёртов пояс!

Мухаммад Мокаев: Я считаю, что Анкалаев победил. Мне как бойцу очень обидно за Магомеда, зная, что эти судьи никогда в жизни сами не заходили в клетку и не проходили процедуру взвешивания. Зато они принимают такие вот дерьмовые решения…

Ислам Махачев: Не знаю, что ещё нужно было сделать для победы. Анкалаев — чемпион!

Не остались в стороне и фанаты смешанных единоборств. Кажется, в этот вечер только судьи умудрились не разглядеть чистую победу Анкалаева.

Wowdude23: Как позорно со стороны UFC вот так пренебрегать Анкалаевым. Дана даже не произнёс его имени на конференции после боя – очевидно, затаив обиду за это интервью, обвиняющее организацию.



Tom: Безумно неуважительное отношение к Яну и Анкалаеву, сочувствую им обоим.



Jawad Akhtar: Анкалаев явно выиграл бой, но крайне предвзятые судьи отобрали у него пояс. Такое постыдное и позорное решение.



Nick: Что только что произошло? Это было чудовищно! Анкалаева просто ограбили.



Theo Black: Сначала Ян, теперь Анкалаев. UFC специально засуживает российских бойцов?

Факт остаётся фактом – поединок Анкалаева и Блаховича завершился вничью, а за вакантный пояс сразятся совсем другие бойцы. Но, кажется, на планете не осталось человека, которому не было бы обидно за нашего парня. Очередное спорное решение судей в отношении российских бойцов начинает накалять отношения между ними и организацией до предела.