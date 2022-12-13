Зубайра Тухугов проведёт дебютный бой в лёгком весе на UFC 284

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов на турнире UFC 284 в Австралии проведёт поединок с испанцем Йоэлем Альварезом, сообщает ABC.



Статусный бой пройдёт в лёгком весе, это будет дебют Тухугова в дивизионе. Ранее российский боец выступал в полулёгком весе, но перед турниром UFC 280 в октябре провалил весогонку и снялся с поединка с Лукасом Алмейдой. После этого Тухугов объявил, что перейдёт в лёгкий вес.



На счету Зубайры Тухугова 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 20 побед в них. У Йоэля Альвареза 19 побед в 22 боях.



Турнир UFC 284 пройдёт в Перте в ночь на 12 февраля в 2023 году. На этом же ивенте другой российский боец Ислам Махачев проведёт титульный бой в лёгком весе с австралийцем Алексом Волкановски.

Новость по теме Зубайра Тухугов решил сменить весовую категорию после провальной весогонки на UFC 280