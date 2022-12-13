Боец UFC Коди Гарбрандт проведёт тренировочный лагерь с командой Анкалаева

Американский боец смешанных единоборств Коди Гарбрандт проведёт тренировочный лагерь с командой россиянина Магомеда Анкалаева.



Тренер российского бойца Сухраб Магомедов опубликовал фото Гарбрандта и сообщил, что боец летит с ними в Махачкалу. Позже и сам американец в своих социальных сетях подтвердил это, сообщив, что отправляется в Дубай, где будет тренироваться с Анкалаевым и его командой.



На счету Коди Гарбрандта 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед. Последний раз Коди выходил в октагон в декабре 2021 года и проиграл Каю Кара-Франсу техническим нокаутом в первом раунде. В октябре бой Гарбрандта с Рани Яхья был отменён из-за травмы соперника.



Магомед Анкалаев в минувшие выходные завершил вничью бой с Яном Блаховичем за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе.