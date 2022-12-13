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Боец UFC Коди Гарбрандт проведёт тренировочный лагерь с командой Анкалаева

Боец UFC Коди Гарбрандт проведёт тренировочный лагерь с командой Анкалаева
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Американский боец смешанных единоборств Коди Гарбрандт проведёт тренировочный лагерь с командой россиянина Магомеда Анкалаева.

Тренер российского бойца Сухраб Магомедов опубликовал фото Гарбрандта и сообщил, что боец летит с ними в Махачкалу. Позже и сам американец в своих социальных сетях подтвердил это, сообщив, что отправляется в Дубай, где будет тренироваться с Анкалаевым и его командой.

На счету Коди Гарбрандта 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед. Последний раз Коди выходил в октагон в декабре 2021 года и проиграл Каю Кара-Франсу техническим нокаутом в первом раунде. В октябре бой Гарбрандта с Рани Яхья был отменён из-за травмы соперника.

Магомед Анкалаев в минувшие выходные завершил вничью бой с Яном Блаховичем за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе.

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