Где большие деньги, там всегда беспредел. Почему «слили» Магомеда Анкалаева

«Отдайте пояс этому парню. Он его выиграл»

Я начал эту колонку со слов экс-чемпиона UFC Яна Блаховича, которые он произнёс сразу после объявления решения по итогам его боя с Магомедом Анкалаевым. Решение странное, спорное и скандальное. Мнения самого поляка никто не спрашивал, но он буквально вырвал микрофон из рук Джо Рогана, чтобы поделиться им.

Ян Блахович ещё до финальной фразы голоса UFC Брюса Баффера показал рукой на Магомеда, дав понять, что признаёт своё поражение. И нужно было видеть его лицо, когда он услышал вердикт. Возможно, если бы победу присудили ему, он принял бы её, позволил бы Дане Уайту надеть на себя пояс и сообщил, что готов дать незамедлительный реванш россиянину, который продемонстрировал чудеса мужества и стойкости.

Ведь бойкий и словоохотливый Пэдди Пимблетт без зазрения совести принял вердикт в свою сторону. Никакого удивления, полная уверенность в том, что так и будет. Да и спустя сутки он, между двойными порциями бургеров, язвительно отвечает фанатам, рассказывая, насколько убедительно разбил Гордона. Хотя разбил — это громко сказано.

Примем за аксиому несколько базовых моментов. Пул авторитетных журналистов, ведших свои подсчёты, безоговорочно отдал победы Гордону и Анкалаеву. Бойцы в социальных сетях были с ними солидарны. И лишь трое граждан с карандашами и листочками имели своё, отличное от большинства, мнение. И был ещё Дана Уайт, который во время пресс-конференции прямо не ответил ни на один вопрос, но дал понять, почему это произошло.

А судьи кто?

Нужно сразу напомнить, что UFC не имеет отношения к подбору и назначению судей, которые ведут карточки и эмоциональным, зрительным и математическим образом назначают победителей того или иного боя. Этих джентльменов назначает Атлетическая комиссия штата, в котором проводится тот или иной турнир.

И тот же Дана официально никак не может на все эти процессы повлиять. Правда, Конор Макгрегор не так давно брякнул, что UFC и с USADA может договориться, если нужно, но кто же ему поверит. Он же балабол, да? И правда же, что сама Атлетическая комиссия безусловно уверена в компетентности и чистоплотности того же Сэла Д’Амато, который месяц назад, по сути, дискредитировал весь судейский корпус.

Когда в октагоне появился Баффер, чтобы объявить результаты боя, туда же выскочил (!) Сэл, отнял у Брюса свою карточку и на глазах у фанатов со всего мира принялся править (!) обозначенные в ней цифры. Баффер едва сдерживал истерику. Недоумевал рефери в ринге, да и сами спортсменки недоумённо переглядывались. Был у клетки он и в этот раз. Правда, сейчас он спас для Анкалаева хотя бы ничью, отдав ему последний раунд с преимуществом в два балла. До этого он уверенно вёл к победе польского экс-чемпиона.

Поставить в пятом раунде 10-8 — это очень круто. В поединке с Пимблеттом он действовал чётко в общей парадигме. Это всего лишь зарисовка на тему того, что уловить логику действий и решений этих арбитров простому обывателю не под силу. Но мы можем кое-что прояснить для себя из слов Даны Уайта. Вернёмся же к прессухе.

Дана Уайт ответил расплывчато, но мы всё поняли

Начал её президент с ответа на главный вопрос: «Что за ерунда сегодня с судейством?»

Дана изобразил на лице ту самую растерянно-располагающую к себе улыбку и произнёс сакральную фразу: «Я 23 года в этом бизнесе, но даже я никогда не знаю, какой объявят вердикт».

Все ему, конечно, поверили на слово, но вопросы задавать не перестали. В частности, есть ли у него победитель в главном бою.

«Я не знаю, — заявил Уайт. — Я начал засыпать после чёртовых трёх первых раундов. Я слышал, что Анкалаев расстроен. Что, по вашему, я должен сделать? Тебя избивали два раунда, потом ты просто переводишь соперника на настил».

И ключевой стала информация, что чемпионским будет поединок Гловера Тейшейры и Джамала Хилла. Уже в январе. И все счастливы. Серьёзно, все любят Гловера, и эти же все считают чемпионом Иржи Прохазку. Да, он поступил, как Самурай. Правда, как это обычно бывает, его жест не оценили, а устроили на этом какой-то базар. За его пояс пройдут сразу два боя за месяц. Пожалуй, такого не было со времён Гран-при.

Выводы

Мы будем отталкиваться от идеи, что Анкалаеву не дали победу незаслуженно. И начнём с ещё более спорного решения, которое было принято по итогам боя Пимблетта и Гордона. Пэдди был ужасен, скован и малоактивен. Соперник деклассировал восходящую звезду в стойке и ничего существенного не дал ему показать в партере. Но кто такой этот Гордон? Кто он на фоне выходящего на пик хайпа Пимблетта, у которого до красна раскаляется конфликт с Топурией? И сколько будет стоить бой Пимблетт — Топурия, если Пэдди проиграет?

Кто вообще позволит проиграть «золотой антилопе» UFC? Мальчика, которого раскручивают как будущую суперзвезду, «нового Конора». И потому нас — сторонних по факту наблюдателей — этот вердикт не удивил. Ведь это так, правда? «Ну, да… Это же Пэдди, его все любят, все хотят видеть его на вершине. Ну и ладно, нам то что», — рассуждали сотни тысяч фанатов. Да и заработать на тех же ставках (а британец был существенным фаворитом) все были рады. И заработали прилично. Нужно же это сделать и букмекерам, как думаете?

Анкалаев был ещё бóльшим фаворитом, чем Пимблетт. Все-все были уверены, что Магомед переедет Яна и сделает всё «по красоте». Получилось немного иначе. Иначе настолько, что это всего лишь пятый в истории UFC титульник, закончившийся вничью. И здесь букмекеры заработали на всех сразу. Никто из бойцов не выиграл, никто не проиграл, бой признан состоявшимся, люди в сердцах выбрасывают в мусорку купоны.

Бой Пимблетта против Гордона Фото: Carmen Mandato/Zuffa LLC/Getty Images

Умышленно не касался темы политики. Ибо не вижу её здесь ни разу. Блахович выбрал очень крутую и правильную тактику, как опытный мастер он грамотно тащил на себе первые два с половиной раунда. Потом начал дышать и справедливо признал поражение. Но выражение лица Даны Уайта при словах о скучности Магомеда никак не выходит из памяти.

Всё остальное я уже описал выше. Если Тейшейра вернёт себе через месяц пояс (сделает он это максимально ярко, как умеет), то в UFC будет потрясающая история с возвращением чемпиона и битвой с другим чемпионом, который является непререкаемой легендой и любимчиком миллионов фанатов. Это будет очень яркая и красивая история. История, в которую скромный, мужественный и невероятно талантливый парень из Дагестана, увы, не вписался…