Биспинг высказался о возможном бое Макгрегор — Чендлер
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Бывший чемпион UFC в среднем весе, а ныне эксперт Майкл Биспинг отреагировал на слухи по поводу возможной организации поединка между ирландцем Конором Макгрегором и представителем США Майклом Чендлером.
«У Конора есть все деньги мира, но он хочет титульный бой, так что нужно уважать его позицию. И возвращаясь к Майклу Чендлеру. Если он сделает всё как надо, что ж, будет вовсе не безумием думать о следующем титульном поединке. Чендлер по-прежнему один из лучших. Если он победит Конора, если одолеет его нокаутом, то его будет ждать титульный бой. Это тот бой, который есть смысл организовывать», — сказал Биспинг на своём канале в YouTube.
Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:
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