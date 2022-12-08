Хабиб, как ты сюда попал? Рейтинг самых скандальных бойцов в истории

В мире бокса и смешанных единоборств скандалы – вещь частая и вызывающая особенный интерес. Перед поединками бойцы очень часто устраивают нешуточные конфликты с драками, разбитыми автобусами и даже переходом на личности. Не всегда корректно они ведут себя и в обычной жизни. Многие сталкивались с проблемами с законом, а некоторые даже сидели в тюрьме. В этом рейтинге много достойных претендентов на звание самого-самого, а кто окажется первым – решать вам!
Конор Макгрегор совершенно точно заслуженно занимает своё место в этом рейтинге. Он всю свою карьеру строит на скандалах, громких конфликтах и своём эпатаже. Именно по этой причине ирландец даже после долгого простоя без выходов в октагон всё равно остаётся одной из самых обсуждаемых личностей. Пожалуй, именно Ноториус устроил самый грязный трэш-ток в истории, когда провоцировал Хабиба Нурмагомедова. А сейчас Конора хейтят за применение запрещённых препаратов и постоянную ложь. Макгрегора не просто не любят, его ненавидят!
Майк Тайсон – легендарный боксёр, который провёл грандиозную карьеру. Но она могла и не случиться, поскольку скандальных и криминальных историй в его жизни было достаточно. Уже в 12 лет он оказался в детской колонии из-за драки. В молодости Тайсону пришлось лечиться от алкогольной зависимости, причём он не стеснялся злоупотреблять даже перед своими боксёрскими поединками. В 1992-м Майк получил реальный шестилетний срок за изнасилование, но был выпущен досрочно. И это не вспоминая про огромное количество уличных драк и потасовок. Венцом всего этого стало откушенное прямо на ринге ухо Эвандера Холифилда.
Александр Емельяненко в молодости считался невероятно перспективным бойцом. Но со временем его сгубило отсутствие дисциплины. Он отсидел в тюрьме, хотя сам утверждал, что ничего противоправного не совершал и просто «перешёл дорогу не тем людям». А после возвращения из мест лишения свободы Емельяненко столкнулся с другой проблемой – снова выходить в октагон помешал алкоголь. Сейчас Александр проводит поединки, но они откровенно разочаровывают. Например, бой с Вячеславом Дациком продлился всего лишь 13 секунд.
Вячеслав Дацик с самого детства рос в непростой среде. В школе он постоянно дрался, поскольку подвергался нападкам со стороны одноклассников. С самой молодости Вячеслав начал заниматься смешанными единоборствами, но постоянные поражения охладили пыл бойца. Тогда он связался с криминалом, который сопровождал его на протяжении длительного времени. В биографии Дацика значатся нападение на салон сотовой связи, поджог церкви, попытки побега за границу. Но даже все эти факторы не мешают ему выходить в октагон и бить соперников. Рыжий Тарзан является настоящей легендой российских поп-MMA.
Нейт Диаз всегда считался плохим парнем, воспитанным улицей. Поэтому он никому не давал себя в обиду. Диаз славится умением провоцировать, он очень ярко проводит трэш-ток перед каждым поединком. А ещё Нейт любит отвешивать своим врагам пощёчины. За последнее время он сделал это несколько раз. Летом боец нанёс удар журналисту Шону Маку за кулисами турнира UFC 276. А на недавнем UFC 180 он дал оплеуху члену команды Диллона Дэниса. Правда, из главного промоушена на планете он ушёл, но лишь для того, чтобы бить людей в других организациях.
Майк Перри в следующем году подерётся с россиянином Магомедом Исмаиловым. Майк провёл славную карьеру в UFC, но постоянно вляпывался в громкие скандалы. Особенно яркой получилась разборка в ресторане, куда Перри пришёл в сопровождении супруги и её подруги. Произошёл конфликт, в ходе которого Майк избил официанта, а также отвесил оплеуху одной из своих спутниц. Также в биографии бойца значится уличная драка у одного из баров, в которой он брутально нокаутировал соперника.
Тайсон Фьюри продолжает лупить соперников в ринге, хотя в своё время был близок к тому, чтобы навсегда уйти из большого спорта. Великая карьера Цыганского короля сопровождалась громкими скандалами. Он до сих пор испытывает большие проблемы с ментальным здоровьем. Кроме того, Фьюри попадался на употреблении наркотиков и допинга. Адвокатам удалось совершить чудо и восстановить лицензию боксёра, но репутация была навсегда запятнана. Также Тайсона обвиняли в подкупе и фальсификации доказательств. Поэтому отношение к Цыганскому королю – не самое однозначное.
Хабиб Нурмагомедов является великим российским бойцом, что не подвергается сомнению. Непобеждённый Орёл с самого детства славился рассудительностью и спокойствием. Но в минуты гнева лучше держаться от него подальше. Можно вспомнить и прыжок из клетки в толпу после победы над Конором Макгрегором, и подзатыльник другу Ноториуса Артёму Лобову. В неприятные ситуации Хабиб попадал даже на родине. Он вступал в конфликт c рэпером Тимати, а также неуместно шутил после инцидента с избиением русского парня в вагоне метро.
Джон Джонс многими считается одним из самых легендарных бойцов в истории UFC. Но за пределами октагона он очень часто попадает в различные неприятные ситуации. Особенные отношения у Костяного с вождением. Он постоянно попадает в аварии, причём его не смущало присутствие в машине ни жены, ни новорождённой дочки. Обвинялся боец и в домашнем насилии, и в употреблении наркотиков. Поэтому однажды всё это завершилось потерей титула. Джонс на арендованном авто попал в ДТП, в результате которого 20-летняя беременная девушка получила травмы. Боец скрылся с места происшествия, а позже в машине были обнаружены запрещённые вещества.
Ли Мюррей закончил профессиональную карьеру в 2004 году. Но слава о нём ходит по организации до сих пор. В своё время он вырубил чемпиона UFC Тито Ортиса в уличной драке. Кроме того, на протяжении длительного времени Мюррея преследовали криминальные истории. Парня признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений из-за приступа ярости на дороге. В результате власти США отказали ему в визе, что помешало развитию карьеры. Его арестовывали и допрашивали в связи с убийством 25-летней девушки. Позже суд приговорил к пожизненному заключению её бойфренда, но полиция считает, что в этом замешаны и другие люди, и Ли – среди них. А главное, бойцу удалось организовать ограбление, вошедшее в историю. Мюррей и сообщники вынесли из хранилища Securitas $ 92 млн, а ещё $ 267 млн оставили – не из благотворительности, а просто потому, что не нашли транспорт для перевозки. В мирное время это ограбление остаётся самым большим, когда украли наличные.
Пэдди Пимблетт не так давно появился на небосклоне UFC, но сразу же начал зажигать по полной. Он прославился своим ярким трэш-током, а также очень своеобразными выходками. Однажды Пэдди вырвало прямо в клетке. А ещё Пимблетт называет себя преемником Конора Макгрегора и очень похоже ведёт себя во время трэш-тока. Он не стесняется затрагивать близких и переходить на личности, ведёт себя очень остро. А ещё британец поставил под сомнение величие Хабиба Нурмагомедова и оскорбил грузинский народ. Может, Пимблетту и не хватает мастерства в октагоне, но со скандальностью у него всё в полнейшем порядке.
Артём Лобов звёзд с неба не хватал, но стал известным благодаря дружбе с Конором Макгрегором. Их «братство» всегда держалось вместе, бойцы были друг за друга горой. Артём даже зарубился с Хабибом Нурмагомедовым и получил тот самый подзатыльник. А после этого вместе с Ноториусом громил автобус. В последнее время Лобов снова оказался на слуху. Он подал в суд на своего бывшего лучшего друга. Видимо, Артёму не живётся без скандальных историй. Он утверждает, что Конор украл у него идею с продажей виски, а теперь не хочет делиться законной прибылью.
В рейтинг вошли далеко не все скандальные личности. Но у вас есть возможность восстановить справедливость. Пишите в комментариях, кого и почему можно ещё включить в этот перечень.
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