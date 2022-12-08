Хабиб, как ты сюда попал? Рейтинг самых скандальных бойцов в истории

В мире бокса и смешанных единоборств скандалы – вещь частая и вызывающая особенный интерес. Перед поединками бойцы очень часто устраивают нешуточные конфликты с драками, разбитыми автобусами и даже переходом на личности. Не всегда корректно они ведут себя и в обычной жизни. Многие сталкивались с проблемами с законом, а некоторые даже сидели в тюрьме. В этом рейтинге много достойных претендентов на звание самого-самого, а кто окажется первым – решать вам!

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Самый скандальный боец в истории Фото: Getty Images 1 место Конор Макгрегор – магнит для скандалов Конор Макгрегор совершенно точно заслуженно занимает своё место в этом рейтинге. Он всю свою карьеру строит на скандалах, громких конфликтах и своём эпатаже. Именно по этой причине ирландец даже после долгого простоя без выходов в октагон всё равно остаётся одной из самых обсуждаемых личностей. Пожалуй, именно Ноториус устроил самый грязный трэш-ток в истории, когда провоцировал Хабиба Нурмагомедова. А сейчас Конора хейтят за применение запрещённых препаратов и постоянную ложь. Макгрегора не просто не любят, его ненавидят! Фото: Getty Images 2 место Майк Тайсон — тюремные сроки и то самое ухо Майк Тайсон – легендарный боксёр, который провёл грандиозную карьеру. Но она могла и не случиться, поскольку скандальных и криминальных историй в его жизни было достаточно. Уже в 12 лет он оказался в детской колонии из-за драки. В молодости Тайсону пришлось лечиться от алкогольной зависимости, причём он не стеснялся злоупотреблять даже перед своими боксёрскими поединками. В 1992-м Майк получил реальный шестилетний срок за изнасилование, но был выпущен досрочно. И это не вспоминая про огромное количество уличных драк и потасовок. Венцом всего этого стало откушенное прямо на ринге ухо Эвандера Холифилда. Фото: РИА Новости 3 место Александр Емельяненко – проблемы с алкоголем и законом Александр Емельяненко в молодости считался невероятно перспективным бойцом. Но со временем его сгубило отсутствие дисциплины. Он отсидел в тюрьме, хотя сам утверждал, что ничего противоправного не совершал и просто «перешёл дорогу не тем людям». А после возвращения из мест лишения свободы Емельяненко столкнулся с другой проблемой – снова выходить в октагон помешал алкоголь. Сейчас Александр проводит поединки, но они откровенно разочаровывают. Например, бой с Вячеславом Дациком продлился всего лишь 13 секунд. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 4 место Вячеслав Дацик – неуравновешенный талант Вячеслав Дацик с самого детства рос в непростой среде. В школе он постоянно дрался, поскольку подвергался нападкам со стороны одноклассников. С самой молодости Вячеслав начал заниматься смешанными единоборствами, но постоянные поражения охладили пыл бойца. Тогда он связался с криминалом, который сопровождал его на протяжении длительного времени. В биографии Дацика значатся нападение на салон сотовой связи, поджог церкви, попытки побега за границу. Но даже все эти факторы не мешают ему выходить в октагон и бить соперников. Рыжий Тарзан является настоящей легендой российских поп-MMA. Фото: Getty Images 5 место Нейт Диаз — настоящий гангстер Нейт Диаз всегда считался плохим парнем, воспитанным улицей. Поэтому он никому не давал себя в обиду. Диаз славится умением провоцировать, он очень ярко проводит трэш-ток перед каждым поединком. А ещё Нейт любит отвешивать своим врагам пощёчины. За последнее время он сделал это несколько раз. Летом боец нанёс удар журналисту Шону Маку за кулисами турнира UFC 276. А на недавнем UFC 180 он дал оплеуху члену команды Диллона Дэниса. Правда, из главного промоушена на планете он ушёл, но лишь для того, чтобы бить людей в других организациях. Фото: Getty Images 6 место Майк Перри — будущий соперник Лысого хищника Майк Перри в следующем году подерётся с россиянином Магомедом Исмаиловым. Майк провёл славную карьеру в UFC, но постоянно вляпывался в громкие скандалы. Особенно яркой получилась разборка в ресторане, куда Перри пришёл в сопровождении супруги и её подруги. Произошёл конфликт, в ходе которого Майк избил официанта, а также отвесил оплеуху одной из своих спутниц. Также в биографии бойца значится уличная драка у одного из баров, в которой он брутально нокаутировал соперника. Фото: Getty Images 7 место Тайсон Фьюри — допинг, подкуп и шантаж Тайсон Фьюри продолжает лупить соперников в ринге, хотя в своё время был близок к тому, чтобы навсегда уйти из большого спорта. Великая карьера Цыганского короля сопровождалась громкими скандалами. Он до сих пор испытывает большие проблемы с ментальным здоровьем. Кроме того, Фьюри попадался на употреблении наркотиков и допинга. Адвокатам удалось совершить чудо и восстановить лицензию боксёра, но репутация была навсегда запятнана. Также Тайсона обвиняли в подкупе и фальсификации доказательств. Поэтому отношение к Цыганскому королю – не самое однозначное. Фото: Getty Images 8 место Хабиб Нурмагомедов – величие и ярость Хабиб Нурмагомедов является великим российским бойцом, что не подвергается сомнению. Непобеждённый Орёл с самого детства славился рассудительностью и спокойствием. Но в минуты гнева лучше держаться от него подальше. Можно вспомнить и прыжок из клетки в толпу после победы над Конором Макгрегором, и подзатыльник другу Ноториуса Артёму Лобову. В неприятные ситуации Хабиб попадал даже на родине. Он вступал в конфликт c рэпером Тимати, а также неуместно шутил после инцидента с избиением русского парня в вагоне метро. Фото: Getty Images 9 место Джон Джонс — хороший боец, плохой водитель Джон Джонс многими считается одним из самых легендарных бойцов в истории UFC. Но за пределами октагона он очень часто попадает в различные неприятные ситуации. Особенные отношения у Костяного с вождением. Он постоянно попадает в аварии, причём его не смущало присутствие в машине ни жены, ни новорождённой дочки. Обвинялся боец и в домашнем насилии, и в употреблении наркотиков. Поэтому однажды всё это завершилось потерей титула. Джонс на арендованном авто попал в ДТП, в результате которого 20-летняя беременная девушка получила травмы. Боец скрылся с места происшествия, а позже в машине были обнаружены запрещённые вещества. Фото: ufc.com 10 место Ли Мюррей — ограбление века и постоянные обвинения Ли Мюррей закончил профессиональную карьеру в 2004 году. Но слава о нём ходит по организации до сих пор. В своё время он вырубил чемпиона UFC Тито Ортиса в уличной драке. Кроме того, на протяжении длительного времени Мюррея преследовали криминальные истории. Парня признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений из-за приступа ярости на дороге. В результате власти США отказали ему в визе, что помешало развитию карьеры. Его арестовывали и допрашивали в связи с убийством 25-летней девушки. Позже суд приговорил к пожизненному заключению её бойфренда, но полиция считает, что в этом замешаны и другие люди, и Ли – среди них. А главное, бойцу удалось организовать ограбление, вошедшее в историю. Мюррей и сообщники вынесли из хранилища Securitas $ 92 млн, а ещё $ 267 млн оставили – не из благотворительности, а просто потому, что не нашли транспорт для перевозки. В мирное время это ограбление остаётся самым большим, когда украли наличные. Фото: Getty Images 11 место Пэдди Пимблетт – называет себя преемником Конора Пэдди Пимблетт не так давно появился на небосклоне UFC, но сразу же начал зажигать по полной. Он прославился своим ярким трэш-током, а также очень своеобразными выходками. Однажды Пэдди вырвало прямо в клетке. А ещё Пимблетт называет себя преемником Конора Макгрегора и очень похоже ведёт себя во время трэш-тока. Он не стесняется затрагивать близких и переходить на личности, ведёт себя очень остро. А ещё британец поставил под сомнение величие Хабиба Нурмагомедова и оскорбил грузинский народ. Может, Пимблетту и не хватает мастерства в октагоне, но со скандальностью у него всё в полнейшем порядке. Фото: Getty Images 12 место Артём Лобов – бывший лучший друг Макгрегора Артём Лобов звёзд с неба не хватал, но стал известным благодаря дружбе с Конором Макгрегором. Их «братство» всегда держалось вместе, бойцы были друг за друга горой. Артём даже зарубился с Хабибом Нурмагомедовым и получил тот самый подзатыльник. А после этого вместе с Ноториусом громил автобус. В последнее время Лобов снова оказался на слуху. Он подал в суд на своего бывшего лучшего друга. Видимо, Артёму не живётся без скандальных историй. Он утверждает, что Конор украл у него идею с продажей виски, а теперь не хочет делиться законной прибылью.

В рейтинг вошли далеко не все скандальные личности. Но у вас есть возможность восстановить справедливость. Пишите в комментариях, кого и почему можно ещё включить в этот перечень.