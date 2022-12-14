Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб высказал отношение к Петру Яну как бойцу ММА

Хабиб высказал отношение к Петру Яну как бойцу ММА
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о соотечественнике, бойце смешанных единоборств Петре Яне.

«Мы переписались с ним после боя [с Шоном О’Мэлли]. Я всегда за Петра болел и болею. И сейчас тоже хочу, чтобы он вернулся в победную серию. За ним всегда интересно смотреть. Он очень яркий, доминирующий, сбалансированный боец. В целом для спорта, для ММА Пётр является очень значимой фигурой», – сказал Хабиб на канале Red Corner в YouTube.

Напомним, Ян в последнем бою встречался с американцем Шоном О’Мэлли. Их поединок был третьим по значимости противостоянием на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Бой прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу американца. После боя появились слухи, будто Ян может покинуть UFC из-за недовольства судейским решением.

Пётр Ян встретился с Алджэмейном Стерлингом:

Пётр Ян «напихал» Дане Уайту! Россиянин уходит из UFC? Пётр Ян «напихал» Дане Уайту! Россиянин уходит из UFC?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022