Хабиб высказал отношение к Петру Яну как бойцу ММА

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о соотечественнике, бойце смешанных единоборств Петре Яне.
«Мы переписались с ним после боя [с Шоном О’Мэлли]. Я всегда за Петра болел и болею. И сейчас тоже хочу, чтобы он вернулся в победную серию. За ним всегда интересно смотреть. Он очень яркий, доминирующий, сбалансированный боец. В целом для спорта, для ММА Пётр является очень значимой фигурой», – сказал Хабиб на канале Red Corner в YouTube.
Напомним, Ян в последнем бою встречался с американцем Шоном О’Мэлли. Их поединок был третьим по значимости противостоянием на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Бой прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу американца. После боя появились слухи, будто Ян может покинуть UFC из-за недовольства судейским решением.
Пётр Ян встретился с Алджэмейном Стерлингом:
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