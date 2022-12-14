Диана Авсарагова узнала имя следующей соперницы и дату боя
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Россиянка Диана Авсарагова, выступающая в промоушене Bellator, в следующем поединке сразится с представительницей Колумбии Алехандрой Ларой. Об этом информирует MMAJunkie, ссылаясь на информированные источники.
Противостояние должно состояться в ночь с 4 на 5 февраля мск на турнире Bellator 290.
В последнем поединке, который состоялся на Bellator 276 в ночь с 12 на 13 марта мск, Авсарагова встречалась с Кирой Батарой. Бой завершился победой россиянки единогласным решением судей. Этот успех стал для Дианы пятым в карьере в ММА и третьим в Bellator. Диана ни разу не проигрывала. В активе Лары девять побед и шесть поражений.
Авсарагова нокаутировала соперницу в дебютном бою на Bellator:
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