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«Ничего не показали». Александр Емельяненко — о бое Исмаилова и Шлеменко

«Ничего не показали». Александр Емельяненко — о бое Исмаилова и Шлеменко
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мыслями о поединке между соотечественниками, Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым, который состоялся 3 декабря в Екатеринбурге. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Исмаилова единогласным решением судей.

«Ничего не показали. Исмаилов не смог перевести, Шлеменко не смог нокаутировать, хотя ударник. Ни один, ни другой не использовали свои преимущества, не показали свои лучшие качества», – приводит слова Емельяненко MMA.Metaratings.ru.

Напомним, Емельяненко в следующем поединке сразится с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Бой, запланированный на 16 декабря, состоится в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

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