300 ударов даже со сломанным носом! Может, Шлеменко ещё не так плох?

Главный бой турнира RCC 13 оправдал все наши ожидания: пять раундов ожесточённой рубки, в которой верх взял Магомед Исмаилов. Хотя Лысый хищник фактически отказался от борьбы в партере, ему всё равно удалось переиграть легендарного Шторма за счёт активности и точности. Но далеко не всем понравилось итоговое решение, ведь все судьи отдали Исмаилову победу с разгромным счётом 50-44. Особенно возмущался Андрей Корешков — друг и одновременно лучший ученик Шлеменко.

«Бой интересный получился… зрелищный такой. По накалу хороший поединок, бой вечера. Нужно пересмотреть, как он по телевизору выглядел, посчитать баллы. Потому что… Блин, меня очень удивила судейская оценка. Все пять раундов в пользу Маги. Честно – не понял. Последний раунд явно Саша забрал. Даже если балл сняли, то 9-9. И даже если отдать остальные раунды Маге, то не получится счёт 50-44. Перед пятым раундом я склонялся к счёту 2-2.

На самом деле, конечно, времени на подготовку было мало. Плюс не к месту была его травма – перелом носа, который опять случился в бою. Времени, честно сказать, было маловато. Единственное, что успокаивает — для Маги это тоже была неожиданность. Мага тоже был после боя. В принципе, они были в равных условиях», – приводит слова бойца издание «РБ Спорт».



Шлеменко, кстати, тоже упоминал про сломанный нос, который Мага снова повредил ему после тычка головой. Конечно, страшной травмой это назвать сложно, однако сломанный нос серьёзно мешает драться и не даёт полноценно дышать. Возможно, именно этим объясняется, что с четвёртого раунда Шторм серьёзно замедлился. С другой стороны, полученная травма — это проблема самого Александра. И точно не оправдывает тот факт, что Шлеменко, славящийся своей ударной техникой, проиграл в стойке базовому борцу.

Магомед Исмаилов — Александр Шлеменко Фото: RCC

Возможно, судьи просто поддались обаянию и харизме Исмаилова, а на самом деле поединок был равный, как и показалось Корешкову? Давайте изучим статистику ударов и тейкдаунов.

Общее количество ударов / Общее количество ударов в цель (по раундам):

Шлеменко: 295/125 (32/14, 47/19, 66/30, 63/29, 88/33), точность 42,37%

Исмаилов: 351/166 (51/32, 66/36, 59/25, 92/42, 88/30), точность 47,29

Тейкдауны:

Шлеменко: 0/0 (0/0, 0/0, 0/0, 0/0, 0/0)

Исмаилов: 8/3 (1/1, 3/1, 1/1, 1/0, 2/0).

Следует отдать должное Шлеменко — даже со сломанным носом он выбросил почти три сотни ударов, почти половина из которых дошла до цели. У Исмаилова, на самом деле, не такое уж и глобальное преимущество: Мага нанёс всего на 40 точных ударов больше, он точно наработал на итоговый счёт 50-44? Пожалуй, да. Ведь дело не только в количестве попаданий. Лысый хищник постоянно наступал и владел инициативой, в отличие от Александра, регулярно уходившего в глухую защиту. Плюс три успешных тейкдауна, чем не может похвастаться Шторм.

Но и Шлеменко следует похвалить. Даже с травмой он дал хороший бой, стойко держал все удары Исмаилова и дрался до последней секунды. Тем не менее даже с абсолютно здоровым носом и другим судейским составом у нынешнего Шторма не было шансов победить. Да, возможно, ему отдали бы раунд или даже два. Однако на победу Александр не наработал бы точно, что было ясно практически каждому нейтральному зрителю. Да, эмоции Шторма и Корешкова можно понять. Что никак не отменяет чистой победы Исмаилова. В тот вечер Мага просто оказался намного лучше.