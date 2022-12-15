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Джошуа: ощущаю, что моя карьера близка к завершению

Джошуа: ощущаю, что моя карьера близка к завершению
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Британский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа признал, что его профессиональная карьера уже близка к завершению.

«Я уже старик, куда ушло это время? Я в недоумении. Ощущаю, что моя карьера уже не в начале, не в середине, а близится к завершению. Время пролетело очень быстро, поэтому сейчас я должен быть полностью уверен в себе и в том, что приложу максимум усилий, чтобы последние годы карьеры имели важное значение. У меня осталось много недостигнутых вершин», — рассказал Джошуа в интервью GiveMeSport.

Энтони Джошуа свой последний бой провёл в августе с Александром Усиком и потерпел поражение раздельным решением судей.

Всего на счету британского боксёра 24 победы в профессиональной карьере, 22 из которых нокаутом, и три поражения.

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