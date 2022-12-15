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Лобов подал второй иск на Макгрегора. Он обвиняет ирландца в угрозах

Лобов подал второй иск на Макгрегора. Он обвиняет ирландца в угрозах
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Российско-ирландский боец смешанных единоборств Артём Лобов подал второй иск на экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора. Он обвиняет своего бывшего товарища по команде в «согласованной атаке в социальных сетях» с целью запугать и опорочить его, сообщает Independent.

Также Лобов утверждает, что отец бойца, Тони Макгрегор, угрожал ему.

Напомним, ранее Лобов подал в суд на Макгрегора из-за требования процентов с продажи бренда виски Proper No. Twelve. Конор ранее его продал за $ 600 млн. Артём утверждает, что идея марки принадлежит ему.

Отметим, Конор Макгрегор не принимал участия в боях с июля 2021 года, когда на UFC 264 уступил Дастину Порье техническим нокаутом. Лобов завершил карьеру после поединка на голых кулаках с профессиональным боксёром Денисом Беринчиком.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:

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