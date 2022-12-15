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Российский боец ММА Новосёлов приговорён к пяти годам строгого режима за изнасилование

Российский боец ММА Новосёлов приговорён к пяти годам строгого режима за изнасилование
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Российский боец смешанных единоборств и чемпион Европы 2007 года по боевому самбо Максим Новосёлов приговорён к пяти годам колонии строгого режима по делу об изнасиловании, сообщает РЕН ТВ.

Соответствующее решение сегодня, 15 декабря, принял Тушинский районный суд. 49-летний боец признан виновным по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей». При этом прокурор запрашивал для бойца шесть лет заключения.

Дело на Максима Новосёлова было заведено весной 2022 года. Боец познакомился с 18-летней девушкой в подмосковном баре «Руки Вверх», после чего избил её и изнасиловал. Сам боец отрицает вину и настаивает, что девушка хочет прославиться за его счёт.

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