Российский боец ММА Новосёлов приговорён к пяти годам строгого режима за изнасилование
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств и чемпион Европы 2007 года по боевому самбо Максим Новосёлов приговорён к пяти годам колонии строгого режима по делу об изнасиловании, сообщает РЕН ТВ.
Соответствующее решение сегодня, 15 декабря, принял Тушинский районный суд. 49-летний боец признан виновным по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей». При этом прокурор запрашивал для бойца шесть лет заключения.
Дело на Максима Новосёлова было заведено весной 2022 года. Боец познакомился с 18-летней девушкой в подмосковном баре «Руки Вверх», после чего избил её и изнасиловал. Сам боец отрицает вину и настаивает, что девушка хочет прославиться за его счёт.
Комментарии
- 15 декабря 2022
-
14:55
-
14:49
-
14:34
-
13:19
-
12:49
-
12:38
-
12:35
-
11:53
-
11:45
-
10:57
-
10:38
-
10:33
-
10:15
-
10:01
-
09:33
-
08:02
-
06:37
-
06:20
-
00:41
-
00:18
-
00:07
- 14 декабря 2022
-
23:38
-
23:31
-
22:53
-
22:31
-
22:07
-
21:55
-
21:08
-
20:59
-
20:20
-
19:53
-
19:10
-
18:54
-
17:55
-
17:40
Партнерский контент