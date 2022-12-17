Победа Бивола над Канело — апсет года по версии ESPN
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Победа российского непобеждённого боксёра, действующего чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрия Бивола над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом признана главной неожиданностью (апсетом) года по версии ESPN.
31-летний россиянин в мае этого года встретился с Канело в Лас-Вегасе. Поединок завершился победой Дмитрия Бивола единогласным решением судей. Все три арбитра отдали победу российскому боксёру с одинаковым счётом — 115-113.
Позже, в ноябре Дмитрий Бивол ещё раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA Super в поединке с Хильберто Рамиресом, выиграв решением судей.
Сообщалось, что Сауль Альварес намерен провести реванш с Дмитрием Биволом в 2023 году.
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