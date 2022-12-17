Тренер Ковалёва назвал фаворита в бою Фьюри и Усика

Джеймс Макгирт, наставник трёхкратного чемпиона мира, россиянина Сергея Ковалёва, высказался о потенциальном поединке между лидерами супертяжёлого веса Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, который, как ожидается, состоится в первой половине 2023 года.
«Я вынужден поставить на Фьюри, потому что он знает, как использовать свои габариты. А это преимущество. Я видел, как он делал это в бою с Деонтеем Уайлдером — и делал очень эффективно.
Есть ли кто-то, кто побьёт Фьюри? Думаю, что найдётся пара ребят, однако я не буду называть никаких имён. Но несколько парней найдётся», – сказал специалист в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.
Ранее Усик рассказал, о чём подумал во время первой дуэли взглядов с Фьюри.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:
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