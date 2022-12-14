Усик рассказал, о чём подумал во время дуэли взглядов с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик поделился впечатлениями от встречи лицом к лицу с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри в начале декабря.

«Мы говорили, что если он согласится драться, то, конечно же, я выйду в ринг. Перед тем был разговор, что он мне отвесит пощёчину, но затем он передумал.

Ничего необычного. Организм был в таком… возбуждённом состоянии. Обычные переживания, страха не было. Всё было спокойно, хотя я был готов к каким-то глупостям, которые ему нравится говорить.

[Во время встречи лицом к лицу] думал о боксе, о том, что хочу подраться с ним, вот и всё. Он говорил свои обычные гадости, но это не задевало меня», – сказал боец в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам: