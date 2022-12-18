Ринат Фахретдинов единогласным решением победил Брайана Баттла на UFC Fight Night 216

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов одержал победу над Брайаном Баттлом на турнире UFC Fight Night 216.



Бой продлился все три запланированных раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу российскому бойцу — 30-25, 30-25, 30-27.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в официальной группе UFC «ВКонтакте».

Для Рината Фахретдинова эта победа стала 22-й в 23 поединках в профессиональных смешанных единоборствах и второй в двух боях в UFC. Брайан Баттл потерпел второе поражение в 14 поединках в профессиональной карьере.



Напомним, изначально соперником Фахретдинова был эквадорский боец MMA Майкл Моралес, но он был вынужден сняться с турнира из-за перелома пальца на правой ноге.

Напомним, в главном поединке вечера встретятся бойцы среднего веса Джаред Каннонье и Шон Стрикленд.