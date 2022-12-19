Бобби Грин — о поражении Доберу: думал, что всё под контролем, но всё закончилось плачевно

Американский легковес UFC Бобби Грин дал комментарий по поводу своего поражения Дрю Доберу на турнире UFC Fight Night 216. Добер нокаутировал Грина во втором раунде.

«Иногда дерьмо случается. Я вышел в клетку и работал в своем стиле. Я думал, что доминирую. Думал, что бой под моим контролем. Но закончилось все плачевно. И злиться я могу только на себя. Снимаю шляпу перед Дрю Добером, он крутой парень.



Если я вас подвел – простите. Но я надеюсь, вам понравилось мое выступление. В скором времени я вернусь. Вероятно, это произойдет даже раньше, чем вы думаете», — написал Грин в социальных сетях.

Добер (26-11) и Грин (29-14) удостоились бонусов за «Бой вечера» и получили по $ 50 тыс. по итогам турнира.

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