Российский боксёр Шишкин выразил желание провести бой с Канело

Россиянин Владимир Шишкин после победы в поединке с венесуэльцем Хосе Ускатеги заявил о желании провести бой с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я приехал в Америку и живу здесь последние несколько лет, чтобы достичь своей цели и стать чемпионом мира. Это большой шаг в этом направлении. Это был большой шанс для меня, и я им воспользовался.

Я чувствовал контроль на протяжении всего боя. Сейчас я на более высоком уровне, поэтому бои будут более жесткими. Он сильно давил на меня. Это было что-то новое.

Мне нужны большие имена! Канело сейчас чемпион, и я готов на всё, чтобы с ним встретиться и проверить, на что он способен», — приводит слова Шишкина BoxingScene.

Напомним, что Владимир встретился в ринге с Ускатеги 17-го декабря на турнире в Лас-Вегасе и одержал победу единогласным решением судей.

Канело показал последствия операции после боя с Головкиным: