«Мне Селезнёва пригласить?» Усик отреагировал на то, что Фьюри позвал Руни в лагерь

Украинский боксёр Александр Усик высказался по поводу приглашения бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни в тренировочный лагерь британского боксёра Тайсона Фьюри.

«В одном из последних своих интервью Тайсон Фьюри сказал, что пригласит Уэйна Руни в свой тренировочный лагерь. Что мне, Селезнёва, что ли, пригласить?



Думаю, они это делают для развлечения. Я не буду приглашать в свой тренировочный лагерь известных футболистов только для того, чтобы они пожали руку и посмотрели, что здесь происходит, а не для помощи. А для куража у меня и свои ребята есть, мы и с боксёрами сможем покуражиться», — сказал Усик.

Ранее в прессе сообщалось, что Усик и Фьюри в скором времени могут договориться о бое, однако к соглашению они пока так и не пришли. Ожидается, что поединок между ними может состояться в следующем году.

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Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам: