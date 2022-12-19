«Мне Селезнёва пригласить?» Усик отреагировал на то, что Фьюри позвал Руни в лагерь

Украинский боксёр Александр Усик высказался по поводу приглашения бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни в тренировочный лагерь британского боксёра Тайсона Фьюри.
«В одном из последних своих интервью Тайсон Фьюри сказал, что пригласит Уэйна Руни в свой тренировочный лагерь. Что мне, Селезнёва, что ли, пригласить?
Думаю, они это делают для развлечения. Я не буду приглашать в свой тренировочный лагерь известных футболистов только для того, чтобы они пожали руку и посмотрели, что здесь происходит, а не для помощи. А для куража у меня и свои ребята есть, мы и с боксёрами сможем покуражиться», — сказал Усик.
Ранее в прессе сообщалось, что Усик и Фьюри в скором времени могут договориться о бое, однако к соглашению они пока так и не пришли. Ожидается, что поединок между ними может состояться в следующем году.
Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам:
- 19 декабря 2022
-
16:42
-
16:25
-
16:20
-
15:58
-
15:01
-
14:00
-
13:41
-
12:58
-
12:54
-
12:52
-
12:41
-
11:58
-
11:52
-
11:30
-
11:18
-
10:05
-
09:50
-
09:42
-
00:26
-
00:10
- 18 декабря 2022
-
23:58
-
23:01
-
22:57
-
22:46
-
21:01
-
19:44
-
19:06
-
18:55
-
18:03
-
16:27
-
15:30
-
14:21
-
13:23
-
12:29
-
11:29