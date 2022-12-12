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Фьюри: Уэйн Руни приедет в мой тренировочный лагерь и будет помогать готовиться к Усику

Фьюри: Уэйн Руни приедет в мой тренировочный лагерь и будет помогать готовиться к Усику
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, что его соотечественник, бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, станет ему помогать в подготовке к поединку с украинцем Александром Усиком.

«Я разговаривал с Уэйном Руни прошлой ночью, и он сказал, что готов. Но он правша. В общем, мы собираемся привлечь Уэйна для подготовки к Усику. Шучу ли я? Нет, всё очень и очень серьёзно. Он дал согласие и собирается приехать в лагерь примерно на четыре недели, чтобы помочь мне. Я его большой поклонник», — приводит слова Фьюри ITV.com.

В последнем поединке Фьюри победил своего соотечественника Дерека Чисору.

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