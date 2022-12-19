Мексиканский боец потерял 20 процентов крови из-за рассечения на турнире UFC Vegas 66

Мексиканский боец UFC Рафа Гарсия рассказал о том, что он потерял 20 процентов крови из-за рассечения в бою с китайцем Хайисаером Махешатом на турнире UFC Vegas 66.

«Мне сказали, что я потерял 20 процентов крови. Рассечение артерии. Мне сказали, что такого раньше не видели.



Когда мне накладывали швы, мой секундант сказал мне сесть и просто остыть. «Ты потерял 20 процентов своей крови, остынь немного», — сказал Гарсия после боя.

Врачам потребовалось два часа, чтобы остановить кровотечение. Бойцу наложили 15 швов.

Гарсия в этом поединке одержал победу единогласным решением судей. Всего на счету мексиканца 12 побед при трёх поражениях.