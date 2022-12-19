Деметриус Джонсон: мне пришлось бороться с UFC за деньги с PPV
Поделиться
Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) американский ветеран Деметриус Джонсон признался, что имел разногласия с организацией.
В частности, Могучий Мышонок рассказал о нежелании руководства UFC выплачивать ему процент с турниров, основной кард которых транслируется по системе платных трансляций (PPV).
«Я спорил и боролся за PPV-очки. Именно здесь вы начинаете богатеть. Чёрт, Джон Джонс не дрался два или три года, но все свои деньги он сделал на PPV, так что у него была возможность взять отпуск.
Если бы я выступил в карде Конора Макгрегора или Джонса, то мог бы уйти с чеком на два миллиона долларов. Я добился этого только тогда, когда подрался с Сехудо во второй раз», – сказал Джонсон в подкасте Джо Рогана.
Комментарии
- 19 декабря 2022
-
18:05
-
17:38
-
17:28
-
16:42
-
16:25
-
16:20
-
15:58
-
15:01
-
14:00
-
13:41
-
12:58
-
12:54
-
12:52
-
12:41
-
11:58
-
11:52
-
11:30
-
11:18
-
10:05
-
09:50
-
09:42
-
00:26
-
00:10
- 18 декабря 2022
-
23:58
-
23:01
-
22:57
-
22:46
-
21:01
-
19:44
-
19:06
-
18:55
-
18:03
-
16:27
-
15:30
-
14:21
Партнерский контент