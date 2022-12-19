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Деметриус Джонсон: мне пришлось бороться с UFC за деньги с PPV

Деметриус Джонсон: мне пришлось бороться с UFC за деньги с PPV
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) американский ветеран Деметриус Джонсон признался, что имел разногласия с организацией.

В частности, Могучий Мышонок рассказал о нежелании руководства UFC выплачивать ему процент с турниров, основной кард которых транслируется по системе платных трансляций (PPV).

«Я спорил и боролся за PPV-очки. Именно здесь вы начинаете богатеть. Чёрт, Джон Джонс не дрался два или три года, но все свои деньги он сделал на PPV, так что у него была возможность взять отпуск.

Если бы я выступил в карде Конора Макгрегора или Джонса, то мог бы уйти с чеком на два миллиона долларов. Я добился этого только тогда, когда подрался с Сехудо во второй раз», – сказал Джонсон в подкасте Джо Рогана.

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