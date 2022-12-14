«Он бизнесмен, а мы — скот». Боец UFC отреагировал на обвинения в адрес Даны Уайта
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Американский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шон Стрикленд прокомментировал высказывание соотечественника Джоша Томпсона, обвинившего президента лиги Дану Уайта в неподобающем отношении к бойцам.
«Дане всегда было на всё плевать. Эти парни [Анкалаев и Блахович] только что подрались, накладывают швы и прикладывают лёд к голеням, а Дана уже объявляет о следующем поединке за титул в дивизионе, где они выступают. Ему всегда было плевать», – сказал Томпсон в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
«Мы продажные женщины, и в этом нет ничего дурного. Перестаньте вести себя так, будто мы представляем собой нечто большее. Дана – бизнесмен, а мы – скот, и так устроен мир», – написал Стрикленд в социальных сетях.
Новость по темеЭкс-боец UFC: Анкалаев и Блахович накладывают швы, а Дана разыгрывает титул. Ему плевать
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