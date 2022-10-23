UFC — шарашкина контора? В руководстве лучшего промоушена мира сидят лицемеры

Закончился турнир UFC 280. Он запомнился историческим событием — Ислам Махачев вернул пояс домой. Но сам ивент всё равно вышел скандальным и даже позорным. На самом крупном турнире года, который смотрели сотни миллионов людей по всему миру, по-крысиному подставили Петра Яна.

Судьи снова слили российского экс-чемпиона. Почитайте реакции соцсетей или в новостях, и вы убедитесь, что нет ни одного бойца, который сказал бы, что Ян проиграл этот бой. 27 из 27 иностранных журналистов отдали победу Петру, причём некоторые из них дали 30-27 в сторону нашего бойца. Но двое некомпетентных судей выставили 29-28 в пользу О’Мэлли.

Ян оказался прав, когда сказал, что Сахарок является проектом UFC. Они его продвинули на самый верх, а Пётр оказался разменной монетой в игре больших дядек. Больше всего разочаровал доблестный защитник справедливости Дана Уайт, который держит в ростере бойцов вне зависимости от национальности. Но сейчас он откровенно сплавляет Яна. Сначала Дана допустил спорный судейский вердикт во втором бою со Стерлингом. А теперь оправдывает исход боя с О’Мэлли. Даже Шон разводил руками и не верил, что он выиграл. Потому что он проиграл на самом деле.

Дана Уайт президент UFC «Это один из тех близких боёв. Я могу понять людей, которые говорят, что выиграл Ян. И я могу понять людей, которые говорят, что О’Мэлли выиграл.



Единственное, что странно — я думал, что победа в бою будет зависеть от того, кому отдали первый раунд. Но, очевидно, это не тот случай».

Это лицемерие чистой воды. Если глава лиги выдаёт такой спич, то на лиге можно смело ставить крест. Там заботятся не о спортивной составляющей, а о финансовом благополучии. Поэтому, если они захотят найти способ сплавить актив, они обязательно задействуют все рычаги, даже самые грязные. А потом будут делать вид, что они ни при чём.

Любимый приём Даны Уайта — заявлять, что он не несёт ответственности за принятие решений. Но именно он единственный человек, который способен влиять. Так он, например, вышвырнул одиозного рефери Марио Ямасаки, которому всё равно на здоровье спортсменов. Когда Джон Джонс проиграл Мэтту Хэммилу из-за дисквалификации, тогда глава лиги бился во все двери атлетической комиссии штата Невада, чтобы те аннулировали исход боя. А сейчас вместо того, чтобы бороться с несправедливостью в своей же лиге, он закрывает глаза и делает вид, что всё нормально.

Так UFC отхватывает репутационный урон. Лучше всех высказался Генри Сехудо.

«Худшее ограбление в истории UFC. Надеюсь, наш спорт не превратится в бокс», — написал в социальных сетях Сехудо.

К сожалению, он уже превратился в любительский бокс, где слить могут абсолютно любого, даже Василия Ломаченко. Только там админресурс вовремя включил голову и переиграл исход в сторону украинца, пока не прикрыли «лавочку» и не разогнали ассоциацию. А здесь всё было по плану. Говорят, что рыба гниёт с головы. Это применительно и к UFC, потому что именно там допустили этот фарс, на который никак не отреагировали.

После всего этого UFC больше не имеет права называться лучшей лигой мира. Там всем плевать на спортивную составляющую. Им важны только рейтинг да количество платных просмотров по системе PPV. Типичный подход прожжённой коммерческой шарашкиной конторы. Туда привлекают спортсменов, чтобы бросить пыль в глаза фирменным подходом «лучшие бойцы в мире дерутся только у нас». А потом, когда у них маячит серьёзный проспект, они готовы разрушить карьеру бойцам, даже если они недавно были в списке фаворитов.

Цинизм, лицемерие, некомпентентность… Именно этими словами можно оценить работу нынешнего руководства UFC.

Лучшие фото и видео о боях Яна и Махачева в нашем канале Чемп.Fights.