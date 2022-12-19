Знаменитый боксёрский рефери Стив Смугер скончался в возрасте 79 лет

Знаменитый боксёрский рефери американец Стив Смугер скончался в возрасте 79 лет, сообщает издание BoxingScene.

Смугер начал свою судейскую карьеру в 1970-х, обслуживая поединки между полицейскими. В 1984 году он дебютировал в качестве третьего на профессиональном ринге, а в 1986-м отработал на своём первом бое за звание чемпиона мира, состоявшемся, что примечательно, в Южной Корее.

В 2015 году американец был введён в Международный зал боксёрской славы. Ниже приведены некоторые из знаковых боёв в его карьере, за которую он обслужил около 200 чемпионских встреч.

Майкл Маккалум – Джеймс Тони (1991)

Ларри Холмс – Рэй Мерсер (1992)

Рой Джонс – Бернард Хопкинс (1993)

Бернард Хопкинс – Феликс Тринидад (2001)

Вернон Форрест – Шейн Мозли (2002)

Келли Павлик – Джермейн Тэйлор (2007)

Андре Уорд – Карл Фроч (2011)

Андре Уорд – Чед Доусон (2012)

Дэнни Гарсия – Заб Джуда (2012)