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Знаменитый боксёрский рефери Стив Смугер скончался в возрасте 79 лет

Знаменитый боксёрский рефери Стив Смугер скончался в возрасте 79 лет
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Знаменитый боксёрский рефери американец Стив Смугер скончался в возрасте 79 лет, сообщает издание BoxingScene.

Смугер начал свою судейскую карьеру в 1970-х, обслуживая поединки между полицейскими. В 1984 году он дебютировал в качестве третьего на профессиональном ринге, а в 1986-м отработал на своём первом бое за звание чемпиона мира, состоявшемся, что примечательно, в Южной Корее.
В 2015 году американец был введён в Международный зал боксёрской славы. Ниже приведены некоторые из знаковых боёв в его карьере, за которую он обслужил около 200 чемпионских встреч.

Майкл Маккалум – Джеймс Тони (1991)
Ларри Холмс – Рэй Мерсер (1992)
Рой Джонс – Бернард Хопкинс (1993)
Бернард Хопкинс – Феликс Тринидад (2001)
Вернон Форрест – Шейн Мозли (2002)
Келли Павлик – Джермейн Тэйлор (2007)
Андре Уорд – Карл Фроч (2011)
Андре Уорд – Чед Доусон (2012)
Дэнни Гарсия – Заб Джуда (2012)

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