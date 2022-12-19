Американский боец без ног выиграл дебютный поединок в MMA

Американец Зайон Кларк, страдающий от врождённого заболевания (синдром каудальной регрессии), успешно дебютировал в смешанных единоборствах, сообщает сразу ряд изданий.
Кларк сразился с соотечественником Юджином Мюрреем в рамках турнира регионального промоушена Gladiator Challenge. Поединок прошёл всю дистанцию – три раунда по пять минут. Победу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) одержал Кларк.
Фото: из личного архива Зайона Кларка
25-летний уроженец штата Огайо является обладателем нескольких рекордов Гиннесса: в беге на руках на 20 метров, по прыжкам на коробку (84 см) при помощи рук, а также по «ромбовидным» отжиманиям. Спортсмен также увлекается скейтбордом, борьбой и скалолазанием. Помимо этого, американец пробует себя и в игре на барабанах.
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