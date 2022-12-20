В UFC официально объявили следующий бой Шавката Рахмонова
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Казахстанский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов (16-0) встретится с 32-летним американцем Джеффом Нилом (15-4) на турнире UFC Fight Night 15 января 2023 года.
Рахмонов в июне на UFC on ESPN 38 одержал крупнейшую победу за время выступления в промоушене, победив удушающим приёмом во втором раунде американца Нила Магни. Нил на UFC on ESPN 40 в августе нокаутировал в третьем раунде бразильца Висенте Луке.
Нил в последний раз выходил в октагон против бразильца Висенте Люке в августе этого года в рамках турнира UFC Vegas 59. Этот бой завершился в пользу Джеффа нокаутом в третьем раунде. В его активе 15 побед и четыре поражения. Нил на данный момент занимает седьмую строчку в рейтинге дивизона.
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