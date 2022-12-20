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Малыхин — Исмаилову и Валуеву: двоих в один вечер затаскаю

Малыхин — Исмаилову и Валуеву: двоих в один вечер затаскаю
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Известный российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, выступающий в азиатском промоушене ONE FC, отреагировал на недавнее фото, которое разместил у себя в соцсетях Магомед Исмаилов. Магомед поделился с подписчиками снимком с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), ныне депутатом Госдумы Николаем Валуевым.

Фото: Из личного архива Магомеда Исмаилова

«Двоих в один вечер затаскаю», — написал Малыхин в комментариях.

В последнем бою, который состоялся 3 декабря в Маниле (Филиппины), Малыхин одолел чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера. Поединок завершился досрочной победой россиянина в первом раунде. Малыхин стал чемпионом тяжёлого и полутяжёлого дивизионов.

Ян и Малыхин подарили машину тренеру зала в Таиланде:

Дайте уже этому парню побить Нганну! Малыхин стал двойным чемпионом элитного промоушена Дайте уже этому парню побить Нганну! Малыхин стал двойным чемпионом элитного промоушена
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