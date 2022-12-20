Малыхин — Исмаилову и Валуеву: двоих в один вечер затаскаю

Известный российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, выступающий в азиатском промоушене ONE FC, отреагировал на недавнее фото, которое разместил у себя в соцсетях Магомед Исмаилов. Магомед поделился с подписчиками снимком с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), ныне депутатом Госдумы Николаем Валуевым.
Фото: Из личного архива Магомеда Исмаилова
«Двоих в один вечер затаскаю», — написал Малыхин в комментариях.
В последнем бою, который состоялся 3 декабря в Маниле (Филиппины), Малыхин одолел чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера. Поединок завершился досрочной победой россиянина в первом раунде. Малыхин стал чемпионом тяжёлого и полутяжёлого дивизионов.
Ян и Малыхин подарили машину тренеру зала в Таиланде:
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