Малыхин — Исмаилову и Валуеву: двоих в один вечер затаскаю

Известный российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, выступающий в азиатском промоушене ONE FC, отреагировал на недавнее фото, которое разместил у себя в соцсетях Магомед Исмаилов. Магомед поделился с подписчиками снимком с бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), ныне депутатом Госдумы Николаем Валуевым.

Фото: Из личного архива Магомеда Исмаилова

«Двоих в один вечер затаскаю», — написал Малыхин в комментариях.



В последнем бою, который состоялся 3 декабря в Маниле (Филиппины), Малыхин одолел чемпиона ONE в двух весовых категориях Ренье де Риддера. Поединок завершился досрочной победой россиянина в первом раунде. Малыхин стал чемпионом тяжёлого и полутяжёлого дивизионов.

Ян и Малыхин подарили машину тренеру зала в Таиланде: