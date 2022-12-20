Коди Гарбрандт тренируется с сыном Рамзана Кадырова

Американский боец смешанных единоборств Коди Гарбрандт проводит тренировочные сборы в Абу-Даби вместе с командой шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. В этом же лагере тренируется Али Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Ещё один чемпион прибыл в тренировочный лагерь», — написал Али Кадыров в социальных сетях.

На счету Коди Гарбрандта 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед. Последний раз Коди выходил в октагон в декабре 2021 года и проиграл Каю Кара-Франсу техническим нокаутом в первом раунде. В октябре бой Гарбрандта с Рани Яхья был отменён из-за травмы соперника.

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