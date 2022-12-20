Российский боец Ринат Фахретдинов установил новый рекорд UFC

Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов, выступающий в полусреднем дивизионе UFC, установил новый рекорд промоушена по времени контроля соперника в партере.



На турнире по смешанным единоборствам UFC Vegas 66 Фахретдинов встретился с американским бойцом Брайаном Баттлом. Поединок продлился все три раунда. Россиянин контролировал соперника в партере 14 минут и 11 секунд из 15 возможных минут и одержал победу единогласным решением судей.



На счету Рината Фахретдинова 23 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы. Для россиянина это также вторая победа в двух поединках в UFC. В своём первом бою в промоушене Фахретдинов одержал победу над Андреасом Михайлидисом.

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