Прохазка: Анкалаев победил Блаховича, но они не отдали все 200%, чтобы выиграть пояс

Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка высказался о титульном поединке между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.
«Я считаю так же, как остальные. Анкалаев победил, это 100%. Однако это был очень близкий бой. Меня впечатлило то, что он показал воинский дух, ведь ему разбили ногу. А вот Блахович не воспользовался возможностью добить Анкалаева, это все видели.
Безусловно, было не очень приятно наблюдать за этим. Спустя всего несколько месяцев после того, как я отвоевал этот пояс, за него бьются уже другие бойцы. Особенно, когда делают это вот так… Убеждён, что они не бились на 200%, чтобы выиграть пояс. Для меня это просто — если дерёшься за титул, то делаешь это насмерть. А тут было много тактики и стратегии», — рассказал Прохазка на шоу The MMA Hour.
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