В честь Канело установили статую в Мексике

В честь знаменитого мексиканского боксёра Сауля Альвареса была установлена статуя в Хуанакатлане (Мексика).

«Для меня большая честь быть признанным в месте, где я рос и стал тем, кем являюсь сегодня. Спасибо правительству Хуанакатланы за это признание и всем людям, которые присутствовали на церемонии.

Я горжусь тем, что нахожусь здесь, со всеми людьми, которые сделали это возможным – воздвигнуть статую в мою честь. Я горжусь, и это доказательство того, что мечты сбываются», — приводит слова Канело BoxingScene.

На данный момент Альварес восстанавливается после операции на левом запястье. Ранее он заявлял, что планирует вернуться на ринг в мае 2023 года.

Дебютировал в боксе в 15 лет и стал чемпионом в 20 лет. 10 фактов о Канело Альваресе: