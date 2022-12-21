Двалишвили обратился к Петру Яну по поводу следующего боя

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили отреагировал на репост, который у себя в соцсетях сделал россиянин Пётр Ян.



«Кто следующий для Петра Яна? Машина UFC завелась, и в медиапространство интегрируется персона Петра Яна. Но с кем боец Gorilla Fighting проведёт бой?» — говорится в сообщении, которое разместил на своей странице Пётр.



«Дерись со мной, я всегда готов», — написал в комментариях Двалишвили.

Напомним, Ян в последнем бою встречался с американцем Шоном О’Мэлли. Их поединок был третьим по значимости противостоянием на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Бой прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу американца. В общей сложности Пётр провёл 20 боёв, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения.

Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями: